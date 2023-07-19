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Россия может вернуться к "зерновому соглашению", но с "условиями", — Путин

19 июля 2023 20:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россия может вернуться к "зерновому соглашению", но с "условиями", — Путин
Владимир Путин. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может вернуться к "зерновой инициативе". Такое решение будет принято только после учета и реализации всех без исключения принципов ее участия в ней.

Об этом пишут российские СМИ.

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Пропагандисты отмечают, что в Кремле будет рассмотрена такая возможность.

Скриншот сообщения

"Условия" Путина

Путин требует вывести из-под санкций российское зерно и удобрения, подключить банки к SWIFT и возобновить поставки запчастей для сельхозтехники.

Переброска обвинений на Запад

Также Путин в очередной раз обвинил западные страны в использовании "зернового соглашения", чтобы шантажировать РФ.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над планом экспорта своего зерна по Черному морю после выхода России из соглашения. Для перевозки могут использовать конвои.

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