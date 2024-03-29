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Росія намагається втягнути НАТО у війну — у Німеччині зробили гучну заяву

29 березня 2024 13:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росія намагається втягнути НАТО у війну — у Німеччині зробили гучну заяву
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент Росії Володимир Путін намагається втягнути Північноатлантичний альянс у війну. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна не дозволить цьому статися.

Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на слова Бербок.

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Бербок заявила, що російський диктатор має на меті скасувати незалежність України та знищити її. А потім Путін збирається втягнути у війну країни НАТО. Міністр запевнила, що уряд Німеччини не допустить цього.

"Метою Путіна було і є знищити існування України як незалежної, вільної країни і втягнути НАТО у війну", — наголосила Бербок.

Лідер німецького МЗС зауважила, що глава Росії не відкритий до діалогу, він не збирається вести перемовини і не реагує на жодні аргументи та заклики до людяності.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда припустив, що Росія може швидко відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО вже у 2026 році.

Також ми писали про те, що аналітики Інституту вивчення війни проаналізували певні фінансові, економічні та військові показники. Вони свідчать про підготовку РФ до широкомасштабного конфлікту з НАТО.

Німеччина
війна
володимир путін
НАТО
Україна
Анналена Бербок
Росія

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