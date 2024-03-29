Росія намагається втягнути НАТО у війну — у Німеччині зробили гучну заяву
Президент Росії Володимир Путін намагається втягнути Північноатлантичний альянс у війну. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна не дозволить цьому статися.
Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на слова Бербок.
Німеччина не допустить залучення НАТО у війну
Бербок заявила, що російський диктатор має на меті скасувати незалежність України та знищити її. А потім Путін збирається втягнути у війну країни НАТО. Міністр запевнила, що уряд Німеччини не допустить цього.
"Метою Путіна було і є знищити існування України як незалежної, вільної країни і втягнути НАТО у війну", — наголосила Бербок.
Лідер німецького МЗС зауважила, що глава Росії не відкритий до діалогу, він не збирається вести перемовини і не реагує на жодні аргументи та заклики до людяності.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда припустив, що Росія може швидко відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО вже у 2026 році.
Також ми писали про те, що аналітики Інституту вивчення війни проаналізували певні фінансові, економічні та військові показники. Вони свідчать про підготовку РФ до широкомасштабного конфлікту з НАТО.
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