Росія намагається втягнути НАТО у війну — у Німеччині зробили гучну заяву

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: DW

Президент Росії Володимир Путін намагається втягнути Північноатлантичний альянс у війну. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна не дозволить цьому статися.

Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на слова Бербок.

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Бербок заявила, що російський диктатор має на меті скасувати незалежність України та знищити її. А потім Путін збирається втягнути у війну країни НАТО. Міністр запевнила, що уряд Німеччини не допустить цього.

"Метою Путіна було і є знищити існування України як незалежної, вільної країни і втягнути НАТО у війну", — наголосила Бербок.

Лідер німецького МЗС зауважила, що глава Росії не відкритий до діалогу, він не збирається вести перемовини і не реагує на жодні аргументи та заклики до людяності.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда припустив, що Росія може швидко відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО вже у 2026 році.

Також ми писали про те, що аналітики Інституту вивчення війни проаналізували певні фінансові, економічні та військові показники. Вони свідчать про підготовку РФ до широкомасштабного конфлікту з НАТО.