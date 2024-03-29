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Россия пытается втянуть НАТО в войну — в Германии сделали громкое заявление

29 марта 2024 13:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россия пытается втянуть НАТО в войну — в Германии сделали громкое заявление
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент России Владимир Путин пытается втянуть Североатлантический альянс в войну. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна не позволит этому произойти.

Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на слова Бербок.

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Бербок заявила, что российский диктатор преследует цель отменить независимость Украины и уничтожить ее. А затем Путин намерен втянуть в войну страны НАТО. Министр заверила, что правительство Германии не допустит этого.

"Целью Путина было и есть уничтожить существование Украины как независимой, свободной страны и втянуть НАТО в войну", — подчеркнула Бербок.

Лидер немецкого МИД отметила, что глава России не открыт к диалогу, он не собирается вести переговоры и не реагирует ни на какие аргументы и призывы к человечности.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда предположил, что Россия может быстро восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.

Также мы писали, что аналитики Института изучения войны проанализировали определенные финансовые, экономические и военные показатели. Они свидетельствуют о подготовке РФ к широкомасштабному конфликту с НАТО.

Германия
война
владимир путин
НАТО
Украина
Анналена Бербок
Россия

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