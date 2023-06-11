Росія не дозволяє ООН рятувати українців на окупованій території

Місцеві жителі під час потопу на човнах у Херсонській області. Фото: google.com

Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс заявив, що гуманітарна ситуація в Україні погіршилася після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. За його словами, на фоні трагічних наслідків інциденту Росія не дає доступу ООН у порятунку людей на окупованій території.

Про це повідомляє Associated Press.

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Гріффітс зазначив, що працівники ООН уже допомогли близько 30 тис. людей на підконтрольній Україні затопленій частині.

За його словами, Росія досі блокує роботу ООН, не дозволяючи допомогти постраждалим від руйнування дамби українцям на окупованій території.

Заступник генсека також розповів, що зустрівся із російським послом в ООН Василем Небензею в середу, 7 червня. Гріффітс попросив надати доступ для порятунку мешканців окупованих Росією територій, однак відповіді так досі й не отримав.

Нагадаємо, що в ООН відреагували на підрив Каховської ГЕС. В організації розповіли про триетапний план допомоги Україні та постраждалим внаслідок катастрофи.

Також ми повідомляли, що ситуація в затопленій Олешківській громаді поки не стабілізувалась — сотні людей досі перебувають на дахах будинків. А ті, хто зумів добратись до лікарні, стикаються з нестачею питної води та їжі.