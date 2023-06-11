Россия не разрешает ООН спасать украинцев на оккупированной территории

Местные жители во время потопа на лодках в Херсонской области. Фото: google.com

Заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарная ситуация в Украине ухудшилась после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. По его словам, на фоне трагических последствий инцидента Россия не дает доступ ООН к спасению людей на оккупированной территории.

Об этом сообщает Associated Press.

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Гриффитс отметил, что работники ООН уже помогли около 30 тыс. человек на подконтрольной Украине затопленной части.

По его словам, Россия по-прежнему блокирует работу ООН, не позволяя помочь пострадавшим от разрушения дамбы украинцам на оккупированной территории.

Заместитель генсека также рассказал, что встретился с российским послом в ООН Василием Небензей в среду, 7 июня. Гриффитс попросил предоставить доступ для спасения жителей оккупированных Россией территорий, однако ответа так до сих пор и не получил.

Напомним, что в ООН отреагировали на подрыв Каховской ГЭС. В организации рассказали о трехэтапном плане помощи Украине и пострадавшим в результате крушения.

Также мы сообщали, что ситуация в затопленном Олешковском обществе пока не стабилизировалась — сотни людей до сих пор находятся на крышах домов. А те, кто сумел добраться до больницы, сталкиваются с нехваткой питьевой воды и еды.