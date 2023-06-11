Россия не разрешает ООН спасать украинцев на оккупированной территории
Заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарная ситуация в Украине ухудшилась после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. По его словам, на фоне трагических последствий инцидента Россия не дает доступ ООН к спасению людей на оккупированной территории.
Об этом сообщает Associated Press.
Россия не дает доступ ООН на оккупированные территории
Гриффитс отметил, что работники ООН уже помогли около 30 тыс. человек на подконтрольной Украине затопленной части.
По его словам, Россия по-прежнему блокирует работу ООН, не позволяя помочь пострадавшим от разрушения дамбы украинцам на оккупированной территории.
Заместитель генсека также рассказал, что встретился с российским послом в ООН Василием Небензей в среду, 7 июня. Гриффитс попросил предоставить доступ для спасения жителей оккупированных Россией территорий, однако ответа так до сих пор и не получил.
Напомним, что в ООН отреагировали на подрыв Каховской ГЭС. В организации рассказали о трехэтапном плане помощи Украине и пострадавшим в результате крушения.
Также мы сообщали, что ситуация в затопленном Олешковском обществе пока не стабилизировалась — сотни людей до сих пор находятся на крышах домов. А те, кто сумел добраться до больницы, сталкиваются с нехваткой питьевой воды и еды.