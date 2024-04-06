Обстріли у Харкова

Наслідки кількох ударів російських «Шахедів» по Харкову. Фото: Telegram/Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

Наближеність Харкова до кордону з Росією ускладнює відбиття атак окупантів. Оскільки ворожа армія запускає дрони такими маршрутами, куди важко дістатися мобільним групам Сил оборони України.

Про це в ефірі телемарафону в п'ятницю, 5 квітня, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

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Окупанти аналізують маршрути і використовують більш складні ділянки місцевості

За словами речника Повітряних сил України, в українських військових мало часу, аби доїхати і вразити ворожі цілі, оскільки російська армія аналізує свої маршрути і використовує більш складні ділянки місцевості, рельєфу, для подолання яких силам ППО України необхідно більше часу.

"Ніякої стратегічної цілі такі удари з боку РФ не несуть. Однак він обрав собі Харків такою ціллю, жертвою, на якій він показує всю свою лють, ненависть, своє людожерське обличчя за рахунок того, що він намагається залякувати мирне населення. Звичайно, ми будемо боротися з усіма загрозами, які перед нами ставить ворог", — повідомив Ілля Євлаш.

Нагадаємо, вранці 6 квітня Росія вчергове обстріляла Харков. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що кількість загиблих внаслідок атаки зросла.

Раніше Синєгубов розповів, навіщо окупанти атакують Харків двома хвилями.