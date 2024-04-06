Обстрелы в Харькове

Последствия нескольких ударов российских "Шахедов" по Харькову. Фото: Telegram/Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА

Приближенность Харькова к границе с Россией затрудняет отражение атак оккупантов. Поскольку вражеская армия запускает дроны по таким маршрутам, куда трудно добраться мобильным группам Сил обороны Украины.

Об этом в эфире телемарафона в пятницу, 5 апреля, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

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Оккупанты анализируют маршруты и используют более сложные участки местности

По словам спикера Воздушных сил Украины, у наших военных мало времени, чтобы доехать и поразить вражеские цели, поскольку российская армия анализирует свои маршруты и использует более сложные участки местности, рельефа, для преодоления которых силам ПВО Украины необходимо больше времени.

"Никакой стратегической цели такие удары со стороны РФ не несут. Однако она избрала себе Харьков такой целью, жертвой, на которой показывает всю свою ярость, ненависть, свое людоедское лицо за счет того, что пытается запугать мирное население. Конечно, мы будем бороться со всеми угрозами, которые перед нами ставит враг", — сообщил Илья Евлаш.

Напомним, утром 6 апреля Россия в очередной раз обстреляла Харьков. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что количество погибших в результате атаки выросло.

Ранее Синегубов рассказал, зачем оккупанты атакуют Харьков двумя волнами.