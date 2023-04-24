Росія перекинула на Харківщину пошкоджену техніку Західного військового округу, — ISW

Військовий Збройних Сил України. Фото: Telegram/Гвардія Наступу

У перші кілька місяців 2023 року РФ проводила наступальні операції на Харківщині, але значних успіхів так і не досягли. Зараз, імовірно, Росія перекинула в район Купʼянська елементи пошкоджених формувань Західного військового окургу.

Про це повідомляє ISW.

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В Інституті вивчення війни помітили згадки про невідомі підрозділи невизначеного ешелону 47-ї танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії, які діяли на Куп'янському напрямку. Мова йде саме про 12-й і 13-й полки, які втратили майже сто танків у вересні 2022 року.

Тому, швидше за все, складові частини 1-ої ГТА, які зараз локалізуються під Купʼянськом, не мають танків та інших систем. Наявність пошкоджених елементів може свідчити про те, що військове керівництво РФ не визнає цей напрямок для просування та оборони, пишуть у ISW.

"Геолокаційні кадри за лютий 2023 року також показують, що 6-та загальновійськова армія, яка перебуває в складі Західного військового. округу, здійснила обстріл невідомих підрозділів невизначеного ешелону поблизу району Фіголівка-Новомлинськ, що за 19 км на північ від Куп’янська", —йдеться в повідомленні.

Російські воєнкори також зазначають, що підрозділи 138-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 6-го працюють у Харківській області, ймовірно, поблизу Куп’янська.

Нагадаємо, нещодавно російські війська обстріляли Харківщину ракетами С-300. Одна з них влучила в гараж у селі Котляри Харківського району.