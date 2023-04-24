Россия перебросила на Харьковщину поврежденную технику Западного военного округа, — ISW

Военный Вооруженных Сил Украины. Фото: Telegram/Гвардия Наступления

В первые несколько месяцев 2023 года РФ проводила наступательные операции в Харьковской области, но значительных успехов так и не добились. Сейчас, вероятно, Россия перебросила в район Купянска элементы поврежденных формирований Западного военного окурга.

Об этом сообщает ISW.

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В Институте изучения войны заметили упоминания о неизвестных подразделениях неопределенного эшелона 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии, действовавших на Купянском направлении. Речь идет именно о 12-м и 13-м полках, потерявших почти сто танков в сентябре 2022 года.

Поэтому, скорее всего, составные части 1-й ГТА, которые сейчас локализуются под Купянском, не имеют танков и других систем. Наличие поврежденных элементов может свидетельствовать о том, что военное руководство РФ не признает это направление продвижения и обороны, пишут в ISW.

"Геолокационные кадры за февраль 2023 года также показывают, что 6-я общевойсковая армия, находящаяся в составе Западного военного. округа, произвела обстрел неизвестных подразделений неопределенного эшелона вблизи района Фиголовка-Новомлынск, что в 19 км севернее Купянска", — говорится в сообщении.

Российские военкоры также отмечают, что подразделения 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 6-го работают в Харьковской области, предположительно вблизи Купянска.

Напомним, недавно российские войска обстреляли Харьковщину ракетами С-300. Одна из них попала в гараж в селе Котляры Харьковского района.