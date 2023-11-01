Росія перемістила гвинтокрили Ка-52 з Бердянська до Таганрога, — ЗМІ

Гвинтокрил Ка-52 "Алігатор" в польоті. Фото: росЗМІ

Армія Росії після удару ATACMS по бердянському аеродрому перекинула штурмові гвинтокрили Ка-52 "Алігатор" та військово-транспортні Мі-8 до російського Таганрогу. Там знаходиться авіаремонтна майстерня.

Про це повідомляє Defence Express.

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Як стверджують супутникові знімки, 31 жовтня поточного року ПКС РФ зосередили на авіабазі в Таганрогу гвинтокрили Ка-52 та Мі-8. Загалом же там наразі перебуває 21 летюча машина.

Супутниковий знімок летовища в Таганрогу. Джерело: Skywatch

Військовий аналітик видання Брейді Афрік стверджує, що це були саме ті гвинтокрили, які росіяни тримали в аеропорту окупованого Бердянська до удару ЗСУ з використанням ОТРК ATACMS 17 жовтня. Він додає, що машини було евакуйовано звідти вже 29 жовтня,— менш ніж за 2 тижні після проведеного удару.

Авіабаза в Таганрогу. Джерело: Defence Express

Гвинтокрили на аеродромі в Таганрогу. Джерело: Skywatch

Знімок дозволяє оцінити лише сам факт раптової появи гвинтокрилів на базі в Таганрогу, де раніше зберігалися штурмовики Су-25 "Грак".

Також наразі невідомо, як само туди доправили машини, або це можуть бути вцілілі гвинтокрили перелетіли туди самостійно для підтримки ЗС РФ на інших ділянках фронту.

За замірами дистанції до лінії фронту, від Таганрога до Волновахи виходить до 130 кілометрів, а від тимчасово окупованого Бердянська до лінії фронту на Запорізькому напрямку — до 120 кілометрів. У Таганрозі є авіамайстерня, яка обслуговує літаки радіолокаційного дозору А-50.

Зазначається, що максимальна дальність польоту Ка-52 з повним озброєнням та при повній заправці гасом — до 480 кілометрів.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ вдарили по аеродромах у Бердянську та Луганську ракетами ATACMS, внаслідок чого декілька гвинтокрилів Ка-52 було знищено, більшу кількість виведено з ладу. Натомість у Бердянську прямо в автомобілі було знищено чотирьох співробітників ФСБ.