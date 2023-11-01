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Россия переместила вертолеты Ка-52 из Бердянска в Таганрог, — СМИ

1 ноября 2023 18:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россия переместила вертолеты Ка-52 из Бердянска в Таганрог, — СМИ
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" в полете. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России после удара ATACMS по бердянскому аэродрому перебросила штурмовые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и военно-транспортные Ми-8 в российский Таганрог. Там находится авиаремонтная мастерская.

Об этом сообщает Defence Express.

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Как утверждают спутниковые снимки, 31 октября текущего года ВКС РФ сосредоточили на авиабазе в Таганроге вертолеты Ка-52 и Ми-8. В общей сложности там сейчас находится 21 летучая машина.

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Спутниковый снимок аэродрома в Таганроге. Источник: Skywatch

Военный аналитик издания Брейди Африк утверждает, что это были именно те вертолеты, которые россияне держали в аэропорту оккупированного Бердянска до удара ВСУ с использованием ОТРК ATACMS 17 октября. Он добавляет, что машины были эвакуированы оттуда уже 29 октября — менее чем через 2 недели после проведенного удара.

Авиабаза в Таганроге. Источник: Defence Express
Авиабаза в Таганроге. Источник: Defence Express
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Вертолеты на аэродроме в Таганроге. Источник: Skywatch

Снимок позволяет оценить лишь сам факт внезапного появления вертолетов на базе в Таганроге, где раньше находились штурмовики Су-25 "Грач".

Также пока неизвестно, как туда доставили машины, или это могут быть уцелевшие вертолеты, перелетевшие туда самостоятельно для поддержки ВС РФ на других участках фронта.

По замерам дистанции до линии фронта, от Таганрога до Волновахи выходит до 130 километров, а от временно оккупированного Бердянска до линии фронта на Запорожском направлении — до 120 километров. В Таганроге есть авиамастерская, обслуживающая самолеты радиолокационного дозора А-50.

Отмечается, что максимальная дальность полета Ка-52 с полным вооружением и полной заправкой керосином — до 480 километров.

Напомним, что ранее ВСУ ударили по аэродромам в Бердянске и Луганске ракетами ATACMS, в результате чего несколько вертолетов Ка-52 были уничтожены, большее количество выведено из строя. В Бердянске прямо в автомобиле были уничтожены четыре сотрудника ФСБ.

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