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Росія перевантажує нафту неподалік узбережжя Греції в обхід санкцій, — Bloomberg

23 лютого 2023 23:53
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
В обхід санкцій — росія перевантажує нафту неподалік узбережжя Греції
Інфографіка: Bloomberg
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Мільйони барелів російської сирої нафти та палива були переправлені між танкерами всього за декілька кілометрів від узбережжя Греції, яка є одним із низки обхідних шляхів, які трейдери використовують, щоб обійти санкції ЄС проти росії.

Про це пише Bloomberg.

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Причетність Греції

За даними агентства, щонайменше 23 млн барелів російської сирої нафти та додаткових обсягів нафтопродуктів було перекачено з одного танкера на інший у затоці Лаконікос з початку цього року. 

Грецька влада стверджує, що її можливості для втручання обмежені, оскільки переправлення нафти відбувається за межами шестимильної межі територіальних вод країни.

Агентство пише, що трейдери та судноплавні компанії знайшли безліч способів забезпечити надходження російської нафти, і події поблизу Греції — лише останній приклад. 

Подібна діяльність спостерігалася поблизу Сеути, іспанського анклаву на півночі Африки. Величезний тіньовий флот танкерів також виник, щоб допомогти країні подолати санкції.

Як росія обходить санкції

Для безпечного переміщення вантажу на морі, передачі з судна на судно або STS, потрібні кілька ключових послуг. Фірмам Європейського Союзу дозволено надавати ці послуги, лише якщо вантаж на борту придбано за ціною, встановленою G7, або нижче. 

Після заміни вантажів танкери-приймачі переправляють нафту на тисячі миль покупцям в Азії.

Багато залучених суден старі, і їхній страховий статус неясний. Середній вік танкерів, які перевозять нафту з Греції, становить 18 років. 

Трансфери з судна на судно за своєю суттю не є ризикованими, але вони включають два судна, які плавають у морі, перекачуючи потенційно забруднюючий вантаж з одного на інше.

Згідно з правилами ЄС, компанії повинні проводити належну перевірку, а також перевіряти та збирати сертифікати, які підтверджують, що нафтові вантажі закуповуються за обмеженням ціни. Влада також повинна проводити перевірки та контроль компаній.

З усім тим, покарання за невиконання вимог є легким, створюючи обмежений стримуючий стимул для власників і компаній не допомагати перевозити російські вантажі.

Нагадаємо, 23 лютого посли Європейського Союзу майже узгодили новий пакет санкцій проти росії. Однак досі обговорюють один елемент, який потребує уточнення.

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