В обход санкций — россия перегружает нефть у побережья Греции

Инфографика: Bloomberg

Миллионы баррелей российской сырой нефти и топлива были переправлены между танкерами всего в нескольких километрах от побережья Греции, которая является одним из ряда обходных путей, которые используют трейдеры, чтобы обойти санкции ЕС против россии.

Об этом пишет Bloomberg.

Причастность Греции

По данным агентства, по меньшей мере 23 млн баррелей российской сырой нефти и дополнительных объемов нефтепродуктов было перекачано с одного танкера на другой в заливе Лаконикос с начала этого года.

Греческие власти утверждают, что ее возможности для вмешательства ограничены, поскольку переправка нефти происходит за пределами шестимильного предела территориальных вод страны.

Агентство пишет, что трейдеры и судоходные компании нашли множество способов обеспечить поступление российской нефти, и события вблизи Греции — лишь последний пример.

Подобная деятельность наблюдалась вблизи Сеуты, испанского анклава на севере Африки. Огромный теневой флот танкеров также возник, чтобы помочь стране преодолеть санкции.

Как россия обходит санкции

Для безопасного перемещения груза на море, передачи с судна на судно или STS требуется несколько ключевых услуг. Фирмам Европейского Союза разрешено предоставлять эти услуги, только если груз на борту приобретен по цене, установленной G7 или ниже.

После замены грузов танкеры-приемники переправляют нефть на тысячи миль покупателям в Азии.

Многие привлеченные суда стары, и их страховой статус неясен. Средний возраст танкеров, перевозящих нефть из Греции, составляет 18 лет.

Трансферы с судна на судно по своей сути не рискованны, но они включают два судна, плавающих в море, перекачивая потенциально загрязняющий груз с одного на другое.

Согласно правилам ЕС, компании должны проводить надлежащую проверку, а также проверять и собирать сертификаты, подтверждающие, что нефтяные грузы закупаются по ограничению цены. Власти также должны проводить проверки и контроль компаний.

Со всем тем, наказание за невыполнение требований легко, создавая ограниченный сдерживающий стимул для владельцев и компаний не помогать перевозить российские грузы.

Напомним, 23 февраля послы Европейского Союза почти согласовали новый пакет санкций против россии. Однако до сих пор обсуждается один элемент, требующий уточнения.