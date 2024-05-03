Росія почала частіше застосовувати хімічні боєприпаси, — Генштаб ЗСУ

Військовий у протигазі. Ілюстративне фото: "Армія Інформ"

Російські війська здійснили майже 2 тисячі застосувань боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами. Протягом останнього місяця цей показник становив 444 випадки, що на 71 випадок більше, ніж за попередній період.

Про це інформує Генеральний штаб ЗС України в Telegram у п'ятницю, 3 травня.

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Використання отруйних речовин

Основним засобом доставки хімічних боєприпасів є безпілотні літальні апарати, переважно з використанням скиду К-51.

У період з лютого 2023 року по квітень 2024 року українські Збройні Сили зафіксували загалом 1891 випадок застосування російською стороною боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини.

Зазначається, що такі дії противника порушують міжнародні норми, зокрема "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення", а також закони та звичаї ведення війни.

Нагадаємо раніше повідомлялось, що українські військові стикаються зі зростаючою загрозою з боку російських сил, які вдвічі збільшили застосування хімічної зброї. За останній місяць кількість атак з використанням хімічних речовин з дронів майже подвоїлася.

Також нещодавно прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури задокументують збитки для навколишнього середовища через російський обстріл Трипільської теплової електростанції. Вони досліджують масштаби можливої шкоди природі.