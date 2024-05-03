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Россия стала чаще применять химические боеприпасы, — Генштаб ВСУ

3 мая 2024 20:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россия стала чаще применять химические боеприпасы, - Генштаб ВСУ
Военный в противогазе. Иллюстративное фото: "Армия Информ"
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Российские войска осуществили почти 2 тысячи применений боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами. За последний месяц этот показатель составил 444 случая, что на 71 случай больше, чем за предыдущий период.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины в Telegram в пятницу, 3 мая.

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Использование ядовитых веществ

Основным средством доставки химических боеприпасов есть беспилотные летательные аппараты, преимущественно с использованием сброса К-51.

В период с февраля 2023-го по апрель 2024 года украинские Вооруженные Силы зафиксировали в целом 1 891 случай применения российской стороной боеприпасов, содержащих опасные химические вещества.

Отмечается, что такие действия противника нарушают международные нормы, в частности, "Конвенцию о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожении", а также законы и обычаи ведения войны.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные сталкиваются с растущей угрозой со стороны российских сил, которые вдвое увеличили применение химического оружия. За последний месяц количество атак с использованием химических веществ из дронов почти удвоилось.

Также недавно прокуроры Специализированной экологической прокуратуры задокументируют ущерб для окружающей среды из-за российского обстрела Трипольской тепловой электростанции. Они исследуют масштабы возможного вреда для природы.

российские войска
химическое оружие
оккупанты
Генштаб ВСУ
химическая угроза
фронт

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