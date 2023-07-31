Ракетні удари по енергосистемі України: коментар Ігната

Ліквідація ракетного удару на обʼєкті енергетики. Фото: ДТЕК

Цілком ймовірно, що з осені Росія поновить ракетні удари по обʼєктах української енергетики. Противник намагатиметься вдарити якомога сильніше, щоб заподіяти якнайбільше збитків.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Журналістка видання попросила прокоментувати заяву ГУР про те, що Росія веде активну розвідку стану української енергетики. Відтак з осені можуть відновитися ракетні удари по ТЕЦ тощо.

"Це очевидно. Думаю, всі обʼєкти нашої енергетики у них розписані на папері. Що можна приховати, якщо колись ми були однією державою і нікуди всі наші станції та підстанції не поділися. Противник буде намагатися вдарити якомога сильніше, щоби заподіяти якнайбільше збитків", — уточнив Ігнат.

Також, на його думку, очевидно, що ворог, мабуть, атакуватиме різні обʼєкти критичної інфраструктури, у тому числі й енергетику, від якої залежить економіка та промисловість, військова сфера і добробут громадян, зокрема.

Нагадаємо, за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, через велику протяжність території України неможливо порахувати, скільки саме систем ППО необхідно для її повного захисту. З цієї ж причини неможливо поставити ці системи на кожному квадратному кілометрі території України.