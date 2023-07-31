Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія поновить ракетні удари по українській енергосистемі: Ігнат прокоментував arrow

Росія поновить ракетні удари по українській енергосистемі: Ігнат прокоментував

31 липня 2023 15:38
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Ракетні удари по енергосистемі України: коментар Ігната
Ліквідація ракетного удару на обʼєкті енергетики. Фото: ДТЕК
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Цілком ймовірно, що з осені Росія поновить ракетні удари по обʼєктах української енергетики. Противник намагатиметься вдарити якомога сильніше, щоб заподіяти якнайбільше збитків. 

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Читайте також:

Журналістка видання попросила прокоментувати заяву ГУР про те, що Росія веде активну розвідку стану української енергетики. Відтак з осені можуть відновитися ракетні удари по ТЕЦ тощо.

"Це очевидно. Думаю, всі обʼєкти нашої енергетики у них розписані на папері. Що можна приховати, якщо колись ми були однією державою і нікуди всі наші станції та підстанції не поділися. Противник буде намагатися вдарити якомога сильніше, щоби заподіяти якнайбільше збитків", — уточнив Ігнат.

Також, на його думку, очевидно, що ворог, мабуть, атакуватиме різні обʼєкти критичної інфраструктури, у тому числі й енергетику, від якої залежить економіка та промисловість, військова сфера і добробут громадян, зокрема.

Нагадаємо, за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, через велику протяжність території України неможливо порахувати, скільки саме систем ППО необхідно для її повного захисту. З цієї ж причини неможливо поставити ці системи на кожному квадратному кілометрі території України. 

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз