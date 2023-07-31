Ракетные удары по энергосистеме Украины: комментарий Игната

Ликвидация ракетного удара по объекту энергетики. Фото: ДТЭК

По всей вероятности, с осени Россия возобновит ракетные удары по объектам украинской энергетики. Противник будет пытаться ударить как можно сильнее, чтобы нанести как можно больше ущерба.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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Журналистка попросила прокомментировать заявление ГУР о том, что Россия ведет активную разведку состояния украинской энергетики. Следовательно, с осени могут возобновиться ракетные удары по ТЭЦ и тд.

"Это очевидно. Думаю, все объекты нашей энергетики у них расписаны на бумаге. Что можно скрыть, если когда-то мы были одним государством и никуда все наши станции и подстанции не делись. Противник будет пытаться ударить как можно сильнее, чтобы нанести как можно больше убытков", — уточнил Игнат.

Также по его мнению, очевидно, что враг, вероятно, будут атаковать различные объекты критической инфраструктуры, в том числе и энергетику, от которой зависит экономика и промышленность, военная сфера и благосостояние граждан, в частности.

Напомним, по словам спикера Воздушных сил Юрий Игнат, из-за большой протяженности территории Украины невозможно посчитать, сколько именно систем ПВО необходимо для ее полной защиты. По этой же причине невозможно установить эти системы на каждом квадратном километре территории Украины.