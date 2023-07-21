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Росія продовжує нищити зерно: що відомо про наслідки нової атаки по Одещині

21 липня 2023 08:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росія продовжує нищити зерно: що відомо про наслідки нової атаки по Одещині
Порт із зерном в Одесі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 21 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами типу "Калібр" по терміналах із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Внаслідок вибуху постраждали дві людини.

Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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"Російські окупаційні війська четверту добу поспіль атакували ракетами Одеську область України. Вночі 21 липня запущеними з моря крилатими "Калібрами" вони вдарили по агропідприємству в регіоні", — повідомила Гуменюк. 

За її словами, цей терор окупантів щодо південних областей нашої країни пов’язаний із зерновою угодою.

Кіпер заявив, що є влучання в термінали із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. 

"Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога", — додав голова одеської ОВА.

скріншот

Нагадаємо, вночі 19 липня окупанти здійснили наймасштабнішу комбіновану атаку по Одесі. Ворог запустив крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Новини.LIVE, порахували, скільки грошей коштувала РФ нічна атака по Одесі.

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