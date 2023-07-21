Росія продовжує нищити зерно: що відомо про наслідки нової атаки по Одещині
У ніч проти 21 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами типу "Калібр" по терміналах із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Внаслідок вибуху постраждали дві людини.
Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Обстріл агропідприємства на Одещині 21 липня
"Російські окупаційні війська четверту добу поспіль атакували ракетами Одеську область України. Вночі 21 липня запущеними з моря крилатими "Калібрами" вони вдарили по агропідприємству в регіоні", — повідомила Гуменюк.
За її словами, цей терор окупантів щодо південних областей нашої країни пов’язаний із зерновою угодою.
Кіпер заявив, що є влучання в термінали із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.
"Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога", — додав голова одеської ОВА.
Нагадаємо, вночі 19 липня окупанти здійснили наймасштабнішу комбіновану атаку по Одесі. Ворог запустив крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Новини.LIVE, порахували, скільки грошей коштувала РФ нічна атака по Одесі.