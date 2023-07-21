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Россия продолжает уничтожать зерно: что известно о последствиях новой атаки по Одесской области

21 июля 2023 08:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россия продолжает уничтожать зерно: что известно о последствиях новой атаки по Одесской области
Порт с зерном в Одессе. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 21 июля российские оккупационные войска ударили ракетами типа "Калибр" по терминалам с зерном одного из агропредприятий Одесской области. В результате взрыва пострадали два человека.

Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и глава объединенного координационного прес-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Российские оккупационные войска четвертые сутки подряд атаковали ракетами Одесскую область Украины. Ночью 21 июля запущенными с моря крылатыми "Калибрами" они ударили по агропредприятию в регионе", — сообщила Гуменюк.

По ее словам, этот террор оккупантов в отношении южных областей нашей страны связан с зерновым соглашением.

Кипер заявил, что есть попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области. Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

"В результате взрыва пострадали два человека. Они получили резаные раны стеклом. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", — добавил глава одесской ОВА.

скріншот

Напомним, ночью 19 июля оккупанты совершили самую масштабную комбинированную атаку по Одессе. Враг запустил крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БпЛА типа Shahed-136/131. Новини.LIVE, посчитали, сколько денег стоила РФ ночная атака по Одессе.

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