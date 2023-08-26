Росія проводить операції з дискредитації України в США та Європі

Президент США Джо Байден та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Спецслужби РФ вдаються до спеціальних методів впливу з метою приховати свою причетність до дискредитації України на Заході. Таку поведінку Росії помітила американська розвідка.

Про це повідомляє The New York Times.

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Так, за даними видання, Росія поширює антиукраїнські та проросійські повідомлення й намагається приховати маніпулювання думкою громадян, вдаючись навіть до фальшивих масових протестів.

"Операції впливу зосереджені на розбудові мережі молодих лідерів, які, як сподівається Кремль, підтримуватимуть Росію чи поширюватимуть проросійські повідомлення у своїх рідних країнах, зусилля, схожі на роботу шпигунського агентства Радянського Союзу з розвитку ідеологічних союзників та інформаторів у всьому світі", — йдеться у матеріалі.

Таким чином видання згадує чотирьох росіян із російської розвідки, серед яких також оголошена в міжнародний розшук Наталія Бурлінова. Вона займалася тим, що залучала американців у навчальних закладах брати участь у діяльності недержавної організації "Креативна дипломатія", яку фінансувала ФСБ. Таким чином РФ намагалася створити "майбутніх західних впливових осіб", які б підтримували її.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо прокоментував російську пропаганду, що спрямована проти його країни. За словами президента, маніпуляції РФ тільки зростають.

Також ми писали, що соціальні мережі знову заполонила чергова дика брехня від росЗМІ — цього разу про "плани України викрасти дітей на Харківщині". Російські пропагандисти пишуть, що малюків продадуть, а гроші розділять урядовці Зеленського та їхні західні покровителі.