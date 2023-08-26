Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россия проводит операции по дискредитации Украины в США и Европе arrow

Россия проводит операции по дискредитации Украины в США и Европе

26 августа 2023 04:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия проводит операции по дискредитации Украины в США и Европе
Президент США Джо Байден и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спецслужбы РФ прибегают к особым способам действия с целью скрыть свою причастность к дискредитации Украины на Западе. Такое поведение России заметила американская разведка.

Об этом сообщает The New York Times.

Читайте также:

Какие действия предпринимают российские спецслужбы

Так, по данным издания, Россия распространяет антиукраинские и пророссийские сообщения и пытается скрыть манипулирование мнением граждан, прибегая даже к фальшивым массовым протестам.

"Операции влияния сосредоточены на развитии сети молодых лидеров, которые, как надеется Кремль, будут поддерживать Россию или распространять пророссийские сообщения в своих родных странах, усилия, подобные работе шпионского агентства Советского Союза по развитию идеологических союзников и информаторов во всем мире", — говорится в материале.

Таким образом, издание упоминает четырех россиян из российской разведки, среди которых также объявлена в международный розыск Наталья Бурлинова. Она занималась тем, что привлекала американцев в учебные заведения участвовать в деятельности негосударственной организации "Креативная дипломатия", финансируемой ФСБ. Таким образом РФ пыталась создать "будущих западных влиятельных лиц", поддерживающих ее.

Напомним, что президент Финляндии Саули Нииностио прокомментировал российскую пропаганду, направленную против его страны. По словам президента, манипуляции РФ только растут.

Также мы писали, что социальные сети снова заполонила очередная дикая ложь от росСМИ — на этот раз о "планах Украины похитить детей на Харьковщине". Российские пропагандисты пишут, что малышей продадут, а деньги разделят члены Зеленского и их западные покровители.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости Украины 25 августа: новая помощь для Украины и отставка главы ГСЧС

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз