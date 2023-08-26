Россия проводит операции по дискредитации Украины в США и Европе

Президент США Джо Байден и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Спецслужбы РФ прибегают к особым способам действия с целью скрыть свою причастность к дискредитации Украины на Западе. Такое поведение России заметила американская разведка.

Об этом сообщает The New York Times.

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Так, по данным издания, Россия распространяет антиукраинские и пророссийские сообщения и пытается скрыть манипулирование мнением граждан, прибегая даже к фальшивым массовым протестам.

"Операции влияния сосредоточены на развитии сети молодых лидеров, которые, как надеется Кремль, будут поддерживать Россию или распространять пророссийские сообщения в своих родных странах, усилия, подобные работе шпионского агентства Советского Союза по развитию идеологических союзников и информаторов во всем мире", — говорится в материале.

Таким образом, издание упоминает четырех россиян из российской разведки, среди которых также объявлена в международный розыск Наталья Бурлинова. Она занималась тем, что привлекала американцев в учебные заведения участвовать в деятельности негосударственной организации "Креативная дипломатия", финансируемой ФСБ. Таким образом РФ пыталась создать "будущих западных влиятельных лиц", поддерживающих ее.

Напомним, что президент Финляндии Саули Нииностио прокомментировал российскую пропаганду, направленную против его страны. По словам президента, манипуляции РФ только растут.

Также мы писали, что социальные сети снова заполонила очередная дикая ложь от росСМИ — на этот раз о "планах Украины похитить детей на Харьковщине". Российские пропагандисты пишут, что малышей продадут, а деньги разделят члены Зеленского и их западные покровители.