Росія різко наростила виробництво "Шахедів" — завод у Татарстані уже перевиконує план

Працівники заводу збирають безпілотник. Фото: росЗМІ

Росія нарощує виробництво іранських розвідувальних та ударних дронів. Завод у Татарстані планує випускати 6 000 безпілотників "Шахед" на рік.

Про це пише WSJ у вівторок, 28 травня.

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За умовами контракту між російськими керівниками заводу та їхніми іранськими партнерами, завод у місті Алабуга планує випускати 6 000 ударних безпілотників "Шахед" на рік на додаток до безпілотників спостереження.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, лондонського аналітичного центру, вже наприкінці квітня завод випередив свій виробничий графік та поставив вже 4 500 обіцяних "Шахедів".

Для виробництва безпілотників РФ використовує китайські компоненти, африканську робочу силу та логістичні мережі, які були розроблені Іраном.

За даними української військової розвідки, російські солдати навчаються керувати безпілотниками в Сирії з інструкторами як з "Корпусу вартових революції", так і з підтримуваного Іраном бойового угруповання "Хезболла".

Нагадаємо, 2 квітня завод в Алабузі атакували безпілотники . Після удару на підприємстві одразу спалахнула масштабна пожежа.