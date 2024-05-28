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Россия резко нарастила производство "Шахедов" — завод в Татарстане уже перевыполняет план

28 мая 2024 12:31
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Россия резко нарастила производство "Шахедов" — завод в Татарстане уже перевыполняет план
Сотрудники завода собирают беспилотник. Фото: росСМИ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Россия наращивает производство иранских разведывательных и ударных дронов. Завод в Татарстане планирует выпускать 6 000 беспилотников "Шахед" в год.

Об этом пишет WSJ во вторник, 28 мая.

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По условиям контракта между российскими руководителями завода и их иранскими партнерами, завод в Алабуге планирует выпускать 6000 ударных беспилотников "Шахед" в год в дополнение к беспилотникам наблюдения.

По данным Международного института стратегических исследований, лондонского аналитического центра, уже в конце апреля завод опередил свой производственный график и поставил уже 4 500 обещанных "Шахедов".

Для производства беспилотников РФ использует китайские компоненты, африканскую рабочую силу и логистические сети, разработанные Ираном.

По данным украинской военной разведки, российские солдаты  учатся управлять беспилотниками в Сирии с инструкторами как из "Корпуса стражей революции", так и из поддерживаемой Ираном боевой группировки "Хезболла".

Напомним, 2 апреля завод в Алабуге атаковали беспилотники. После удара на предприятии вспыхнул масштабный пожар.

Позже беспилотники ГУР атаковали российское предприятие в Татарстане, где россияне производили и ремонтировали истребители Ту-22М и Ту-160М.

Иран
завод
беспилотники
дрон Шахид-136
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Россия
беспилотник

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