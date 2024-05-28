Россия резко нарастила производство "Шахедов" — завод в Татарстане уже перевыполняет план

Сотрудники завода собирают беспилотник. Фото: росСМИ

Россия наращивает производство иранских разведывательных и ударных дронов. Завод в Татарстане планирует выпускать 6 000 беспилотников "Шахед" в год.

Об этом пишет WSJ во вторник, 28 мая.

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По условиям контракта между российскими руководителями завода и их иранскими партнерами, завод в Алабуге планирует выпускать 6000 ударных беспилотников "Шахед" в год в дополнение к беспилотникам наблюдения.

По данным Международного института стратегических исследований, лондонского аналитического центра, уже в конце апреля завод опередил свой производственный график и поставил уже 4 500 обещанных "Шахедов".

Для производства беспилотников РФ использует китайские компоненты, африканскую рабочую силу и логистические сети, разработанные Ираном.

По данным украинской военной разведки, российские солдаты учатся управлять беспилотниками в Сирии с инструкторами как из "Корпуса стражей революции", так и из поддерживаемой Ираном боевой группировки "Хезболла".

Напомним, 2 апреля завод в Алабуге атаковали беспилотники . После удара на предприятии вспыхнул масштабный пожар.