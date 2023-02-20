Росія розмістила військових на Запорізькій АЕС та облаштувала кулеметну позицію на даху енергоблоку

Російські окупанти на ЗАЕС

Понад 600 мобілізованих військових та курсантів з рф були розміщені в бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання на території Запорізької атомної електростанції, де їх готують до перекидання на донецький напрямок. Окупанти разом із "Росатомом" продовжують перетворювати ЗАЕС на військову базу.

Про це повідомляє Енергоатом.

Росіяни на Запорізькій АЕС

Російські окупанти спільно з "Росатомом" використовують станцію як військову базу, встановлюючи кулеметні позиції на даху енергоблока та блокпости біля входів на чисті естакади, через які персонал потрапляє на енергоблоки. Крім того, вони будують укріплення та військові споруди навколо станції та її сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

"В черговий раз закликаємо світову спільноту якнайшвидше сприяти виведенню російських військових з території ЗАЕС та Енергодару, демілітаризації станції та поверненню її під повний контроль України! Це врятує світ не лише від ядерної, а й масштабної екологічної катастрофи", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що постійна місія МАГАТЕ, яка працює на майданчику тимчасово окупованої Запорізької АЕС, найбільшої в Європі атомної електростанції, зафіксувала зниження рівня води у Каховському водосховищі.

Також повідомлялося, що після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодара українським військовим знадобиться щонайменше два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв. Російські окупанти цілеспрямовано перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінуючи все навколо через страх перед ЗСУ.

Міжнародні експерти також зафіксували велику кількість вибухів на території Запорізької атомної електростанції.