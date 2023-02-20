Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Росія розмістила військових на Запорізькій АЕС та облаштувала кулеметну позицію на даху енергоблоку", — Енергоатом arrow

"Росія розмістила військових на Запорізькій АЕС та облаштувала кулеметну позицію на даху енергоблоку", — Енергоатом

20 лютого 2023 12:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія розмістила військових на Запорізькій АЕС та облаштувала кулеметну позицію на даху енергоблоку
Російські окупанти на ЗАЕС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Понад 600 мобілізованих військових та курсантів з рф були розміщені в бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання на території Запорізької атомної електростанції, де їх готують до перекидання на донецький напрямок. Окупанти разом із "Росатомом" продовжують перетворювати ЗАЕС на військову базу.

Про це повідомляє Енергоатом.

Читайте також:

Росіяни на Запорізькій АЕС

Російські окупанти спільно з "Росатомом" використовують станцію як військову базу, встановлюючи кулеметні позиції на даху енергоблока та блокпости біля входів на чисті естакади, через які персонал потрапляє на енергоблоки. Крім того, вони будують укріплення та військові споруди навколо станції та її сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

"В черговий раз закликаємо світову спільноту якнайшвидше сприяти виведенню російських військових з території ЗАЕС та Енергодару, демілітаризації станції та поверненню її під повний контроль України! Це врятує світ не лише від ядерної, а й масштабної екологічної катастрофи", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що постійна місія МАГАТЕ, яка працює на майданчику тимчасово окупованої Запорізької АЕС, найбільшої в Європі атомної електростанції, зафіксувала зниження рівня води у Каховському водосховищі.

Також повідомлялося, що після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодара українським військовим знадобиться щонайменше два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв. Російські окупанти цілеспрямовано перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінуючи все навколо через страх перед ЗСУ.

Міжнародні експерти також зафіксували велику кількість вибухів на території Запорізької атомної електростанції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

13:04 14 млн грн збитків через незадекларовану техніку: посадовцям митниці оголошено підозри

Новина з відео

13:03 Вєрка Сердючка запалила в Іспанії на сцені з одіозним російським актором Олексієм Паніним

13:00 Штормове попередження: одеситів закликають без необхідності не виходити з дому

12:56 "Війна з рф — глобальний конфлікт, що стосується ядерної та продовольчої безпеки світу", — Подоляк

12:55 ​​​​​​​Байден у Києві передав путіну привіт через Twitter: що написав президент США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:52 "Добре, що забив, але перемога важливіша": Зінченко оцінив гру "Арсеналу"

12:42 АТБ та київське морозиво: соцмережі вибухнули мемами на честь приїзду Байдена в Україну

Ексклюзив

12:41 Експерт сказав, який посил дав Байден путіну своїм візитом до Києва

12:38 ​​​​​​​У Львові правоохоронця засудили за державну зраду до 14,5 років ув'язнення

12:36 Укрпошта випускає благодійну марку "ПТН ПНХ" з графіті Бенксі

Новина з відео

13:03 Вєрка Сердючка запалила в Іспанії на сцені з одіозним російським актором Олексієм Паніним

Термінова новина

12:21 Президент США Джо Байден прибув до Києва

Новина з відео

10:37 ​​​​​​​Росіяни зосередили на Луганщині велику кількість військ, можливо, під якусь дату, — Гайдай

Новина з відео

10:09 Невже Байден? Центр Києва перекрили, на дорогах помітили кортеж дипломатії США

Новина з відео

09:38 Дев’яті роковини розстрілів на Майдані: в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:02 У Бразилії через повені та зсуви загинули вже 36 людей

Новина з відео

06:00 Масниця 2023: оригінальні та красиві привітання у прозі, віршах і листівках

Новина з відео

22:16 Зеленський провів засідання Ставки у розширеному форматі: яка ситуація на фронті

Новина з відео

20:06 Надя Дорофєєва виконала заповіт українського захисника, який загинув на війні

Новина з відео

16:31 Нова "бавовна" у Донецьку: зафіксовано "приліт" у будівлю окупаційної "прокуратури"

12:42 АТБ та київське морозиво: соцмережі вибухнули мемами на честь приїзду Байдена в Україну

Рік великої війни

10:00 "Кожен може врятувати чиєсь життя": Харківському центру крові потрібно більше донорів

18:00 Що таке "критичне ігнорування", і як воно допомагає чистити інформаційний простір

Ексклюзив

12:00 Як створити готельно-туристичний бізнес під час пандемії Covid і розвинути його під час війни: досвід Poderey Villas

Ексклюзив

08:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. БМП

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

15:00 Сидіти весь день шкідливо для здоров'я — науковці знайшли простий спосіб цьому протистояти

10:00 Ізраїль злазить із паркану: допомога Україні буде збільшена, питання з постачанням зброї залишилося відкритим

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 51-й. Поблизу кордону ворог будує військові табори

22:00 Як росія дестабілізує ситуацію в Молдові

Рік великої війни

19:30 Що відбувається на ринку праці України з початку війни

Актуальне по темі

None 20 Лютий 13:04

14 млн грн збитків через незадекларовану техніку: посадовцям митниці оголошено підозри

None 20 Лютий 13:02

Вєрка Сердючка запалила в Іспанії на сцені з одіозним російським актором Олексієм Паніним

None 20 Лютий 12:47

Штормове попередження: одеситів закликають без необхідності не виходити з дому

None 20 Лютий 12:54

"Війна з рф — глобальний конфлікт, що стосується ядерної та продовольчої безпеки світу", — Подоляк

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB