"Россия разместила военных на Запорожской АЭС и обустроила пулеметную позицию на крыше энергоблока", — Энергоатом
Более 600 мобилизованных военных и курсантов из рф были размещены в бомбоубежище завода по нестандартному оборудованию на территории Запорожской атомной электростанции, где их готовят к переброске на донецкое направление. Оккупанты вместе с "Росатомом" продолжают превращать ЗАЭС в военную базу.
Об этом сообщает Энергоатом.
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Россияне на Запорожской АЭС
Российские оккупанты, совместно с "Росатомом", используют станцию как военную базу, устанавливая пулеметные позиции на крыше энергоблока и блокпосты у входов на чистые эстакады, через которые персонал попадает на энергоблоки. Кроме того, они строят укрепления и военные сооружения вокруг станции и ее сухого хранилища отработанного ядерного топлива.
"В очередной раз призываем мировое сообщество как можно быстрее содействовать выведению российских военных с территории ЗАЭС и Энергодара, демилитаризации станции и возвращению ее под полный контроль Украины! Это спасет мир не только от ядерной, но и масштабной экологической катастрофы", — говорится в сообщении.
Напомним, в начале февраля стало известно, что постоянная миссия МАГАТЭ, которая работает на площадке временно оккупированной Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции, зафиксировала снижение уровня воды в Каховском водохранилище.
Также сообщалось, что после освобождения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара украинским военным понадобится минимум два месяца для обезвреживания всех взрывных устройств. Российские оккупанты целенаправленно превращают крупнейшую в Европе АЭС в военную базу, минируя все вокруг из-за страха перед ВСУ.
Международные эксперты также зафиксировали большое количество взрывов на территории Запорожской атомной электростанции.