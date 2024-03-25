Росія створила свій морський дрон, але є нюанс — Буданов розповів деталі

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Російська Федерація також створила свій власний морський дрон, але він виявився невдалим та безуспішним. Копіюючи досвід України, ворогу лише раз вдалося використати подібну зброю.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов у документальному проєкті "Битва за море" на "Ми-Україна".

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Безрезультативні розробки морських дронів в Росії

Буданов розповів, що Росія все ж намагалась розробити і застосувати морські дрони на досвіді українців, але зазнала невдачі. Загалом було зафіксовано лише одне реальне застосування, а інші випадки були безуспішними.

"У них є розробки. Але вони якось пробували його використати. Один раз ми бачили реальне використання, а всі інші випадки у них невдалі були. Технічна причина", — сказав він.

Очільник ГУР наголосив, що завдяки морським дронам, які є в Україні, наша держава змогла домогтися припинення заходу російських кораблів у північно-західну частину Чорного моря. Росіян тут не бачили вже майже два роки.

Що кажуть в Україні про морські дрони

Раніше радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповідав, що Україна навчилася виробляти морські, повітряні дрони, яких немає ніде у світі. При такій ситуації на фронті та інтенсивності боїв потрібно виготовляти 50-60 тисяч дронів. Він також підкреслив слова президента Зеленського, який заявив, що наступного року в Україні буде близько мільйона дронів.

Крім того, у розвідці розповідали, що успішні атаки морськими дронами разом і завданням ракетних ударів по об’єктах російського флоту в Чорному морі допомогли Україні витіснити ворожі кораблі із Севастопольської бухти. Таким чином було створено безпечний морський коридор для торгових суден.

Нагадаємо, у Криму на дно пішов сторожовий корабель росіян "Тарантул". Це сталося неподалік від Севастополя після ймовірної атаки українських БпЛА.

Також ми писали, що 24 березня ворог знову вивів судно на чергування в акваторію Чорного моря. Хоча окупанти продовжують тримати ракетоносії в пунктах базування, загроза ракетних атак залишається високою.