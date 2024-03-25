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Россия создала свой морской дрон, но есть нюанс — Буданов рассказал детали

25 марта 2024 07:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россия создала свой морской дрон, но есть нюанс — Буданов рассказал детали
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российская Федерация также создала свой собственный морской дрон, но он оказался неудачным и безуспешным. Копируя опыт Украины, врагу только раз удалось использовать подобное оружие.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в документальном проекте "Битва за море" на "Мы — Украина".

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Безрезультативные разработки морских дронов в России

Буданов рассказал, что Россия все же пыталась разработать и применить морские дроны на опыте украинцев, но потерпела неудачу. В общем, было зафиксировано только одно реальное применение, а другие случаи были безуспешными.

"У них есть разработки. Но они как-то пробовали его использовать. Однажды мы видели реальное использование, а все остальные случаи у них неудачные были. Техническая причина", — сказал он.

Руководитель ГУР подчеркнул, что, благодаря имеющимся в Украине морским дронам, наше государство смогло добиться прекращения захода российских кораблей в северо-западную часть Черного моря. Россиян здесь не видели почти два года.

Что говорят в Украине о морских дронах

Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказывал, что Украина научилась производить морские, воздушные дроны, которых нет нигде в мире. При такой ситуации на фронте и интенсивности боев нужно производить 50-60 тысяч дронов. Он также подчеркнул слова президента Зеленского, который заявил, что в следующем году в Украине будет около миллиона дронов.

Кроме того, в разведке рассказывали, что успешные атаки морскими дронами вместе с задачей ракетных ударов по объектам российского флота в Черном море помогли Украине вытеснить вражеские корабли из Севастопольской бухты. Таким образом, был создан безопасный морской коридор для торговых судов.

Напомним, в Крыму на дно пошел сторожевой корабль россиян "Тарантул". Это произошло недалеко от Севастополя после вероятной атаки украинских БпЛА.

Также мы писали, что 24 марта враг снова вывел судно на дежурство в акваторию Черного моря. Хотя оккупанты продолжают держать ракетоносители в пунктах базирования, угроза ракетных атак остается высокой.

оружие
Кирилл Буданов
дроны
война в Украине
Россия

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