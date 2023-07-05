Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія створює нову армію перед самітом НАТО, — ISW arrow

Росія створює нову армію перед самітом НАТО, — ISW

5 липня 2023 07:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росія створює нову армію перед самітом НАТО, — ISW
Російські окупанти. Фото: EPA
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Росії формують нову загальновійськову армію у складі Північного флоту. Найімовірніше, це робиться для того, аби показати свою готовність проти НАТО. 

Про це повідомив Інститут вивчення війни.

Читайте також:

Нова армія РФ

За інформацією російських ЗМІ, джерела в Міноборони РФ запевняли, що 14-й армійський корпус Північного флоту переформують в нову загальновійськову армію з підпорядкуванням їй мотострілецьких бригад, дивізій і полків.

Тому 200-та і 80-та бригади 14-го армійського корпусу реорганізують у дивізію нової загальновійськової армії. 

Хочуть показати свою "силу"

"Російські армійські корпуси до вторгнення в Україну 2022 року існували лише у складі флотів і в основному виконували ті ж функції, що й загальновійськові армії. Таким чином, повідомлення про рішення про створення нової загальновійськової армії, ймовірно, оголошується напередодні саміту НАТО 11-12 липня, щоб показати військову відповідь Росії на приєднання до альянсу Фінляндії та, можливо, Швеції", — зазначають у повідомленні.

Також в інституті стверджують, що такі зміни не зможуть підвищити боєздатність РФ. Наразі не є зрозумілим те, де військове керівництво Росії знайде особовий склад та техніку, які потрібні для нової організації, щоб це було відчутно.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон досягли домовленості щодо координування зусиль для наближення вступу держав в НАТО. Це вони обговорили під час телефонної розмови.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз