Росія створює нову армію перед самітом НАТО, — ISW

Російські окупанти. Фото: EPA

У Росії формують нову загальновійськову армію у складі Північного флоту. Найімовірніше, це робиться для того, аби показати свою готовність проти НАТО.

Про це повідомив Інститут вивчення війни.

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За інформацією російських ЗМІ, джерела в Міноборони РФ запевняли, що 14-й армійський корпус Північного флоту переформують в нову загальновійськову армію з підпорядкуванням їй мотострілецьких бригад, дивізій і полків.

Тому 200-та і 80-та бригади 14-го армійського корпусу реорганізують у дивізію нової загальновійськової армії.

Хочуть показати свою "силу"

"Російські армійські корпуси до вторгнення в Україну 2022 року існували лише у складі флотів і в основному виконували ті ж функції, що й загальновійськові армії. Таким чином, повідомлення про рішення про створення нової загальновійськової армії, ймовірно, оголошується напередодні саміту НАТО 11-12 липня, щоб показати військову відповідь Росії на приєднання до альянсу Фінляндії та, можливо, Швеції", — зазначають у повідомленні.

Також в інституті стверджують, що такі зміни не зможуть підвищити боєздатність РФ. Наразі не є зрозумілим те, де військове керівництво Росії знайде особовий склад та техніку, які потрібні для нової організації, щоб це було відчутно.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон досягли домовленості щодо координування зусиль для наближення вступу держав в НАТО. Це вони обговорили під час телефонної розмови.