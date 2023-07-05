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Россия создает новую армию перед саммитом НАТО, — ISW

5 июля 2023 07:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россия создает новую армию перед саммитом НАТО, — ISW
Российские оккупанты. Фото: EPA
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В России формируют новую общевойсковую армию в составе Северного флота. Скорее всего, это делается, чтобы показать свою готовность против НАТО.

Об этом сообщил Институт изучения войны.

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По информации российских СМИ, источники в Минобороны РФ уверяли, что 14-й армейский корпус Северного флота переформируется в новую общевойсковую армию с подчинением ей мотострелковых бригад, дивизий и полков.

Поэтому 200-я и 80-я бригады 14-го армейского корпуса реорганизуют в дивизию новой общевойсковой армии.

Хотят показать свою "силу"

"Российские армейские корпуса до вторжения в Украину в 2022 году существовали только в составе флотов и в основном выполняли те же функции, что и общевойсковые армии. Таким образом, сообщение о решении о создании новой общевойсковой армии, вероятно, объявляется накануне саммита НАТО 11-12 июля, чтобы показать военный ответ России на присоединение к альянсу Финляндии и, возможно, Швеции", — отмечают в сообщении.

Также в институте утверждают, что подобные изменения не смогут повысить боеспособность РФ. Пока не понятно то, где военное руководство России найдет личный состав и технику, которые нужны для новой организации, чтобы это было ощутимо.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон достигли договоренности по координированию усилий для приближения вступления государств в НАТО. Это они обсудили во время телефонного разговора.

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