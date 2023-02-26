Мінімум до 6 березня — росія та Білорусь вкотре продовжили військові навчання

Навчання тривають вже майже рік

Москва та Мінськ вчергове продовжили спільні військові навчання на території Білорусі. Вони триватимуть щонайменше до 6 березня.

Про це інформує моніторингова група "Беларускі гаюн".

Що відомо

Зазначається, що 25-26 лютого були вихідними для деяких полігонів, проте ті полігони, де сконцентровані збройні сили рф, працюють без перерви. Це — "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Леснівський".

Згідно з графіком навчань вони триватимуть:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) — до 04.03;

полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) — до 03.03;

полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) — до 04.03;

полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) — до 05.03;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) — до 03.03;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) — до 06.03;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевицький район) — до 05.03;

полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) — до 05.03.

Однак це не значить, що до 6 березня навчання закінчаться, адже загальна кількість продовжень вже складає 44 тижні. Як відомо, вони тривають з квітня 2022 року.

У моніторинговій групі відмічають, що навіть попри такі довгі навчання сили Білорусі все ще не готові до наступальних дій.

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