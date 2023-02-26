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Россия и Беларусь продолжили совместные военные учения: что известно

26 февраля 2023 11:04
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Минимум до 6 марта — россия и Беларусь продолжили военные учения
Учения продолжаются уже почти год
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Москва и Минск в очередной раз продолжили совместные военные учения на территории Беларуси. Они продлятся, по меньшей мере, до 6 марта.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусские гаюн".

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Что известно

Отмечается, что 25-26 февраля были выходными для некоторых полигонов, однако те полигоны, где сконцентрированы вооруженные силы россии, работают без перерыва. Это — "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесневский".

Согласно графику учений они будут продолжаться:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) — до 04.03;

  • полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) — до 03.03;

  • полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) — до 04.03;

  • полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) — до 05.03;

  • 212-й авиационный полигон "Ниман" (Новогрудский район) — до 03.03;

  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) — до 06.03;

  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) — до 05.03;

  • полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) — до 05.03.

Однако это не значит, что к 6 марта учения закончатся, ведь общее количество продолжений уже составляет 44 недели. Как известно, они продолжаются с апреля 2022 года.

В мониторинговой группе отмечают, что даже несмотря на столь долгие учения силы Беларуси все еще не готовы к наступательным действиям.

Напомним, ранее мы писали, что США запретили поставлять в россию и Беларусь смартфоны и бытовую технику дороже 300 долларов.

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