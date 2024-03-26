Росія вдарила по багатоповерхівці у Красногорівці авіабомбою

Наслідки удару. Фото: скриншот

Російські військові знову обстріляли Красногорівку. На цей раз, вони випустили авіабомбу КАБ-1500 по багатоповерхівці.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у середу, 26 березня.

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Повідомлення МВС

Відомо, що поліція змогла врятувати трьох людей, які постраждали внаслідок удару.

Зазначається, що невдовзі після атаки на місці працювали рятувальники з "Білого Янгола". Вони евакуювали трьох поранених та двох жінок, які висловили бажання покинути зону конфлікту. Евакуація була небезпечною, оскільки група ледь не потрапила під обстріл на виїзді з міста.

У повідомленні МВС також йдеться, що, незважаючи на руйнування Красногорівки, команда "Білий Янгол" продовжує допомагати людям залишати місто.

Нагадаємо, через масштабні обстріли Сумської області у деяких громадах була оголошена евакуація. Однак є села, звідки вивезти людей неможливо.

Раніше ми писали, що в Харківській ОДА відзвітували про евакуацію.