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Россия ударила по многоэтажке в Красногоровке авиабомбой

26 марта 2024 18:46
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Россия ударила по многоэтажке в Красногоровке авиабомбой
Последствия удара. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Российские военные снова обстреляли Красногоровку. На этот раз они выпустили авиабомбу КАБ-1500 по многоэтажке.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в среду, 26 марта.

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Сообщение МВД

Известно, что полиция смогла спасти трех человек, пострадавших в результате удара.

Отмечается, что вскоре после атаки на месте работали спасатели из "Белого Ангела". Они эвакуировали троих раненых и двух женщин, которые выразили желание покинуть зону конфликта. Эвакуация была опасна, поскольку группа едва не попала под обстрел на выезде из города.

В сообщении МВД говорится, что, несмотря на разрушение Красногоровки, команда "Белый Ангел" продолжает помогать людям покидать город.

Напомним, из-за масштабных обстрелов Сумской области в некоторых громадах была объявлена эвакуация. Однако есть села, откуда вывезти людей невозможно.

Ранее мы писали, что в Харьковской ОГА отчитались об эвакуации.

МВД
Донбасс
эвакуация
Донецкая область
военные
авиабомба

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