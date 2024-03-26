Россия ударила по многоэтажке в Красногоровке авиабомбой

Последствия удара. Фото: скриншот

Российские военные снова обстреляли Красногоровку. На этот раз они выпустили авиабомбу КАБ-1500 по многоэтажке.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в среду, 26 марта.

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Сообщение МВД

Известно, что полиция смогла спасти трех человек, пострадавших в результате удара.

Отмечается, что вскоре после атаки на месте работали спасатели из "Белого Ангела". Они эвакуировали троих раненых и двух женщин, которые выразили желание покинуть зону конфликта. Эвакуация была опасна, поскольку группа едва не попала под обстрел на выезде из города.

В сообщении МВД говорится, что, несмотря на разрушение Красногоровки, команда "Белый Ангел" продолжает помогать людям покидать город.

Напомним, из-за масштабных обстрелов Сумской области в некоторых громадах была объявлена эвакуация. Однако есть села, откуда вывезти людей невозможно.

Ранее мы писали, что в Харьковской ОГА отчитались об эвакуации.