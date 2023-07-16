Росія використає касетні бомби, якщо буде потрібно, — Путін

Президент РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

Росія може використати касетні боєприпаси у війні. Це країна зробить у тому випадку, якщо Україна застосує таке озброєння першою.

Про це цинічно заявив російський диктатор Володимир Путін місцевому телебаченню, повідомляє Reuters.

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Заява Путіна

За словами диктатора, РФ має достатній запас різного виду касетних бомб. Він стверджує, що російські війська поки нібито не використовували це озброєння у війні. Однак, зроблять це, якщо Україна застосує його першою.

"Хочу зауважити, що в Російській Федерації є достатній запас різного роду касетних бомб. Ми їх поки не застосовували. Але, звичайно, якщо вони будуть застосовані проти нас, ми залишаємо за собою право на відповідні дії", — каже Путін.

Путін вважає, що використання касетних боєприпасів — це злочин. І попри власні проблеми з боєприпасами в минулому, РФ ніби то їх не використовувала і не поки що не буде.

Передісторія

Таку заяву зробив Путін після того, як США передали Україні касетні боєприпаси.

Сили оборони стверджують, що касетні боєприпаси використовуватимуть для того, вибити загарбників та повернути захоплені території України. Але не застосовуватимуть озброєння на території РФ.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він та президент Росії Володимир Путін однієї думки щодо продовження "зернової угоди".

Водночас на цю заяву різко відреагували у Кремлі. Пєсков наголосив, що з російської сторони не надходило жодних офіційних заяв про намір продовжити цей договір.