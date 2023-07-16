Россия использует кассетные бомбы, если потребуется, — Путин

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия может использовать кассетные боеприпасы в войне. Это страна сделает в том случае, если Украина применит такое вооружение первой.

Об этом цинично заявил российский диктатор Владимир Путин местному телевидению, сообщает Reuters.

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Заявление Путина

По словам диктатора, у РФ есть достаточный запас разного вида кассетных бомб. Он утверждает, что российские войска пока якобы не использовали это вооружение в войне. Однако сделают это, если Украина применит его первой.

"Хочу заметить, что в Российской Федерации достаточный запас разного рода кассетных бомб. Мы их пока не применяли. Но, конечно, если они будут применены против нас, мы оставляем за собой право на соответствующие действия", — говорит Путин.

Путин считает, что использование кассетных боеприпасов — это преступление. И несмотря на собственные проблемы с боеприпасами в прошлом, РФ будто бы их не использовала и пока не будет.

Предыстория

Такое заявление сделал Путин после того, как США передали Украине кассетные боеприпасы.

Силы обороны утверждают, что кассетные боеприпасы будут использовать для того, чтобы выбить захватчиков и вернуть захваченные территории Украины. Но не будут применяться вооружения на территории РФ.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и президент России Владимир Путин одного мнения по продлению "зернового соглашения".

В то же время, на это заявление резко отреагировали в Кремле. Песков подчеркнул, что с российской стороны не поступало никаких официальных заявлений о намерении продлить этот договор.