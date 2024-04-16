Росія виправдовує Іран за масовану атаку на Ізраїль, — ISW

Перехоплення повітряних цілей в Ізраїлі. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Російські офіційні особи намагаються виправдати Іран за великомасштабні удари по Ізраїлю 13 квітня. У Москві стверджують, що це була відповідь на удар Ізраїлю по дипломатичному представництві Тегерана в Сирії.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Постійний представник РФ у Раді безпеки ООН Василь Небензя заявив, що масована комбінована атака Ірану по Ізраїлю 13 квітня є "правомірною відповіддю на напад ізраїльської армії" на дипломатичне представництво Тегерана в Сирії.

Також Небезня стверджував, що Ізраїль нібито постійно бомбить Сирію, що "не може залишатися поза увагою". Російський чиновник також закликав Ізраїль "відмовитися від військових дій на Близькому Сході" і повторив заклики Росії до припинення вогню в Газі.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія виступає проти ескалації та підтримує політико-дипломатичне вирішення конфліктів на Близькому Сході

"Російський уряд, швидше за все, продовжить посилювати інформаційні операції, спрямовані на те, щоб виправдати перед міжнародною спільнотою удари Ірану по Ізраїлю 13 квітня", — вважають аналітики.

Що відомо атаку на Ізраїль

Нагадаємо, що Іран 13 квітня, запустив по Ізраїлю ударні безпілотники та ракети. Внаслідок обстрілу є постраждалі, серед яких діти.

Генерал запасу ЦАХАЛ Рам Амінах заявив, щоб відбити іранську атаку Ізраїль використав 4-5 млрд шекелів, що дорівнює 1-1,3 млрд доларів. Ця сума в десять разів більша за затрати Ірану на цей обстріл.

Також ми писали, що Ізраїль планує "суттєву відповідь" на іранську атаку. Однак на тлі занепокоєння щодо цього США країна обіцяє узгодити це із союзниками.

Крім того, президент США Джо Байден висловив, що Америка утримається від участі у будь-яких можливих наступальних операціях Ізраїлю проти Ірану. Як повідомляють ЗМІ, Байден порадив прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу не відповідати на агресію Ірану.

Додамо, президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що атака Ірану на ізраїльські території була "оголошенням війни". Однак за його словами, Ізраїль розглядає всі варіанти захисту, але не прагне війни.