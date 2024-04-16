Россия оправдывает Иран за массированную атаку на Израиль, — ISW

Перехват воздушных целей в Израиле. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Российские официальные лица пытаются оправдать Иран за крупномасштабные удары по Израилю 13 апреля. В Москве утверждают, что это был ответ на удар Израиля по дипломатическому представительству Тегерана в Сирии.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) .

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Постоянный представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что массированная комбинированная атака Ирана по Израилю 13 апреля является "правомерным ответом на нападение израильской армии" на дипломатическое представительство Тегерана в Сирии.

Также Небесня утверждал, что Израиль якобы постоянно бомбит Сирию, что "не может оставаться без внимания". Российский чиновник также призвал Израиль "отказаться от военных действий на Ближнем Востоке" и повторил призывы России к прекращению огня в Газе.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает против эскалации и поддерживает политико-дипломатическое разрешение конфликтов на Ближнем Востоке.

"Российское правительство, скорее всего, продолжит усиливать информационные операции, направленные на оправдание перед международным сообществом ударов Ирана по Израилю 13 апреля", — считают аналитики.

Что известно атаку на Израиль

Напомним, что Иран 13 апреля запустил по Израилю ударные беспилотники и ракеты. В результате обстрела есть пострадавшие, среди которых дети.

Генерал запаса ЦАХАЛ Рам Аминах заявил, чтобы отразить иранскую атаку, Израиль использовал 4-5 млрд шекелей, что равняется 1-1,3 млрд долларов. Эта сумма в десять раз больше затрат Ирана на этот обстрел.

Также мы писали, что Израиль планирует существенный ответ на иранскую атаку. Однако на фоне обеспокоенности США страна обещает согласовать это с союзниками.

Кроме того президент США Джо Байден выразил, что Америка воздержится от участия в любых возможных наступательных операциях Израиля против Ирана. Как сообщают СМИ, Байден посоветовал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху не отвечать на агрессию Ирана.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что атака Ирана на израильские территории была "объявлением войны". Однако по его словам, Израиль рассматривает все варианты защиты, но не стремится к войне.