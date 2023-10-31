Росія витратила 22,8 млрд доларів на ракетні обстріли — чим може відповісти Україна

Заряджання ОТРК "Іскандер". Ілюстративне фото: росЗМІ

Україна активно готувала свою енергетичну мережу до нового зимового періоду. Натомість Росія активно збільшувала виробництво ракет і безпілотників для подальших військових маневрів.

Про те, чим може відповісти Україна у відповідь на російські ракетні обстріли повідомляє Forbes.

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Російські витрати та військове виробництво

За останніми оцінками Генштабу ЗСУ, Росія збільшила виробництво у 2023 році до 100 ракет на місяць. До того ж у росіян залишається близько 120 старих радянських ракет Х-22 та сотні ракет меншої дальності: Х-59, Х-31, переобладнані зенітні ракети С-300 та ін.

Також Росія налагодила виробництво та використання ударних БПЛА Shahed-136. Лише за вересень-жовтень поточного року, за даними Командування Повітряних сил України, Росія використала для повітряних ударів 865 дронів-камікадзе. В порівнянні з минулим роком інтенсивність використання Shahed-136 зросла у шість разів, а влучити в ціль зміг 151 дрон.

Інфографіка від Forbes

Станом на жовтень поточного року Росія запустила по Україні понад 3 тисячі ракет, витративши на ракетні удари $22,8 млрд. Якщо говорити про роботу української ППО у вересні 2022 року ЗСУ збивали близько 20–30% ракет, то у квітні — липні 2023-го — 80–90%. При цьому наявні комплекси SAMP-T, Patriot та NASAMS змогли прикривати лише найкритичніші об'єкти України, але повністю небо поки що не убезпечують.

Чим відповість Україна

Крім появи в Україні новітніх ЗРК, збільшилася й кількість озброєння, яке може атакувати військову інфраструктуру Росії на її території. По-перше, це далекобійні безпілотники як власного виробництва, так і передані в пакетах військової допомоги.

Інфографіка від Forbes

По-друге: далекобійні крилаті ракети Storm Shadow та SCALP, які запускають з фронтового бомбардувальника Су-24, а також і ОТРК ATACMS. За укладеними домовленостями, вони не мають права застосовуватися по території Росії, а лише по російській військовій інфраструктурі на території України.

І по-третє: наявний арсенал власного виробництва. Україна має у своєму розпорядженні ракетний комплекс "Нептун", який змогли модифікувати до враження наземних об'єктів, РСЗВ "Вільха", яка здатна атакувати далі ніж HIMARS, але має некеровані ракети, тому використовується лише на полі бою. А також модифіковані зенітні ракети С-200 та перебудовані в крилаті ракети безпілотники Ту-141. які наразі не фіксуються в бойових діях.

Видання зазначає, що нова компанія ударів по енергосистемі України міститиме істотні ризики для Росії, адже цього разу Україні є чим відповідати.

Нагадаємо, що раніше в Росії заявили про створення нової авіаційної крилатої ракети для літаків Су-57, Ту-95 та Ту-160. Також російська армія стала використовувати нову версію власного безпілотника "Ланцет", який вміє автономно визначати цілі.