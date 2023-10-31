Россия потратила 22,8 млрд долларов на ракетные обстрелы — чем может ответить Украина

Заряжание ОТРК "Искандер". Иллюстративное фото: росСМИ

Украина активно готовила свою энергетическую сеть к новому зимнему периоду. Россия активно увеличивала производство ракет и беспилотников для дальнейших военных маневров.

О том, чем может ответить Украина в ответ на российские ракетные обстрелы, сообщает Forbes.

Читайте также:

Российские расходы и военное производство

По последним оценкам Генштаба ВСУ Россия увеличила производство в 2023 году до 100 ракет в месяц. К тому же, у россиян остается около 120 старых советских ракет Х-22 и сотни ракет меньшей дальности: Х-59, Х-31, переоборудованные зенитные ракеты С-300 и другие.

Также Россия наладила производство и использование ударных БПЛА Shahed-136. Только за сентябрь-октябрь текущего года, по данным Командования Воздушных сил Украины, Россия использовала для воздушных ударов 865 дронов-камикадзе. По сравнению с прошлым годом интенсивность использования Shahed-136 выросла в шесть раз, а попасть в цель смог 151 дрон.

Инфографика от Forbes

По состоянию на октябрь текущего года Россия запустила по Украине более 3 тысяч ракет, потратив на ракетные удары $22,8 млрд. Если говорить о работе украинского ПВО в сентябре 2022 года ВСУ сбивали около 20–30% ракет, то в апреле-июле 2023-го. — 80-90%. При этом существующие комплексы SAMP-T, Patriot и NASAMS смогли прикрывать только самые критические объекты Украины, но полностью небо пока не ограждают.

Чем ответит Украина

Помимо появления в Украине новейших ЗРК увеличилось и количество вооружения, которое может атаковать военную инфраструктуру России на ее территории. Во-первых, это дальнобойные беспилотники как собственного производства, так и передаваемые в пакетах военной помощи.

Инфографика от Forbes

Во-вторых: дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, запускаемые с фронтового бомбардировщика Су-24, а также и ОТРК ATACMS. По заключенным договоренностям, они не имеют права применяться по территории России, а только по российской военной инфраструктуре на территории Украины.

И в третьих: имеющийся арсенал собственного производства. Украина располагает ракетным комплексом "Нептун", который смогли модифицировать на поражение наземных объектов, РСЗО "Ольха", которая способна атаковать дальше чем HIMARS, но имеет неуправляемые ракеты, поэтому используется только на поле боя. Также модифицированы зенитные ракеты С-200 и перестроенные в крылатые ракеты беспилотники Ту-141, которые пока не фиксируются в боевых действиях.

Издание отмечает, что новая кампания ударов по энергосистеме Украины будет содержать существенные риски для России, ведь на этот раз Украине есть чем отвечать.

Напомним, что ранее в России заявили о создании новой авиационной крылатой ракеты для самолетов Су-57, Ту-95 и Ту-160. Также российская армия стала использовать новую версию собственного беспилотника "Ланцет", умеющего автономно определять цели.