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Росія вивезла свої ППО з Бердянська, — ЗМІ

10 квітня 2023 13:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія вивезла свої ППО з Бердянська, — ЗМІ
Окупанти вивезли ППО з аеродрому окупованого Бердянська Запорізької області. Фото: "Східний варіант"
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські окупаційні війська вивезли ППО з аеродрому в окупованому Бердянську Запорізької області. Внаслідок цього спостерігається незвичайна активність навколо аеропорту, де російські війська женуть Урали для транспортування вантажу.

Про це повідомляє "Бердянськ Зараз".

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Окупаційні війська росії й встановили ППО в Джанкої, на півночі окупованого Криму, як повідомлялося раніше. Крім того, за останній місяць російські війська також вивели свою військову техніку із району селища Медведівка Джанкойського району окупованого Криму. Цю інформацію підтверджують супутникові знімки.

"Рашисти продовжують гнати у бік аеропорту УРАЛи для транспортування вантажу", — йдеться у повідомленні.

Такі дії росії викликають побоювання та підтверджують наявність агресивних намірів щодо України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вже навесні отримає від Франції та Італії комплекси протиповітряної оборони SAMP-T. Українські військові вже вирушили на навчання до управління системою.

Також відомо, що Міністерство оборони Франції домовилося з Італією щодо закупівлі 700 зенітних ракет. Вони призначені для протиповітряної системи SAMP-T, яка готується для України.

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