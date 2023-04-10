Россия вывезли свои ПВО из Бердянска, — СМИ

Оккупанты вывезли ПВО с аэродрома оккупированного Бердянска Запорожской области. Фото: “Східний варіант”

Российские оккупационные войска вывезли ПВО с аэродрома в оккупированном Бердянске Запорожской области. В результате этого наблюдается необычная активность вокруг аэропорта, где российские войска гонят Уралы для транспортировки груза.

Об этом сообщает "Бердянск Сейчас".

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Оккупационные войска рф и установили ПВО в Джанкое, на севере оккупированного Крыма, как сообщалось ранее. Кроме того, за последний месяц российские войска также вывели свою военную технику из района поселка Медведевка Джанкойского района оккупированного Крыма. Эту информацию подтверждают спутниковые снимки.

"Рашисты продолжают гнать в сторону аэропорта УРАЛы для транспортировки груза", — говорится в сообщении.

Такие действия россии вызывают опасения и подтверждают наличие агрессивных намерений в отношении Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина уже весной получит от Франции и Италии комплексы противовоздушной обороны SAMP-T. Украинские военные уже отправились на обучение управлению системой.

Также известно, что Министерство обороны Франции договорилось с Италией по закупке 700 зенитных ракет. Они предназначены для противовоздушной системы SAMP-T, которая готовится для Украины.