Росія виводить війська з Білорусі: що це може означати
В рамках ротації Російська Федерація вивела практично всі свої підрозділи з Білорусі. Також зменшилася кількість найманців з ПВК "Вагнер".
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Кількість військ РФ в Білорусі зменшується
"На даний момент РФ вивела у рамках ротації практично всі свої підрозділи, які завершили підготовку. Натомість нові підрозділи туди заведені не були", — зазначив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Він нагадав, що ворог використовує Білорусь як майданчик для підготовки своїх підрозділів, і там періодично знаходилися військові РФ у кількості 10-11 тисяч осіб.
Як раніше повідомлялося, Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що військовий гелікоптер Польщі нібито порушив кордон.
Нагадуємо, у прикордонному комітеті Білорусі заявили, що "озброєні латвійські військові" 30 серпня незаконно перетнули кордон між країнами. Це сталося в КПП "Григорівщина".