Росія виводить війська з Білорусі: що це може означати

Російські військові в Білорусі. Фото: росЗМІ

В рамках ротації Російська Федерація вивела практично всі свої підрозділи з Білорусі. Також зменшилася кількість найманців з ПВК "Вагнер".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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"На даний момент РФ вивела у рамках ротації практично всі свої підрозділи, які завершили підготовку. Натомість нові підрозділи туди заведені не були", — зазначив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Він нагадав, що ворог використовує Білорусь як майданчик для підготовки своїх підрозділів, і там періодично знаходилися військові РФ у кількості 10-11 тисяч осіб.

Як раніше повідомлялося, Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що військовий гелікоптер Польщі нібито порушив кордон.

Нагадуємо, у прикордонному комітеті Білорусі заявили, що "озброєні латвійські військові" 30 серпня незаконно перетнули кордон між країнами. Це сталося в КПП "Григорівщина".