Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россия выводит войска из Беларуси: что это может означать arrow

Россия выводит войска из Беларуси: что это может означать

7 сентября 2023 21:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россия выводит войска из Беларуси: что это может означать
Российские военные в Беларуси. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В рамках ротации Российская Федерация вывела практически все свои подразделения из Белоруссии. Также уменьшилось количество наемников из ППК "Вагнер".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Читайте также:

Число войск РФ в Беларуси уменьшается

"На данный момент РФ вывела в рамках ротации практически все свои подразделения, завершившие подготовку. Зато новые подразделения туда заведены не были", — отметил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он напомнил, что враг использует Беларусь как площадку для подготовки своих подразделений и там периодически находились военные РФ в количестве 10-11 тысяч человек.

Как ранее сообщалось, Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что военный вертолет Польши якобы нарушил границу.

Напомним, в пограничном комитете Беларуси заявили, что "вооруженные латвийские военные" 30 августа незаконно пересекли границу между странами. Это произошло в КПП "Григоровщина".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз