Россия выводит войска из Беларуси: что это может означать

Российские военные в Беларуси. Фото: росСМИ

В рамках ротации Российская Федерация вывела практически все свои подразделения из Белоруссии. Также уменьшилось количество наемников из ППК "Вагнер".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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"На данный момент РФ вывела в рамках ротации практически все свои подразделения, завершившие подготовку. Зато новые подразделения туда заведены не были", — отметил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он напомнил, что враг использует Беларусь как площадку для подготовки своих подразделений и там периодически находились военные РФ в количестве 10-11 тысяч человек.

Как ранее сообщалось, Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что военный вертолет Польши якобы нарушил границу.

Напомним, в пограничном комитете Беларуси заявили, что "вооруженные латвийские военные" 30 августа незаконно пересекли границу между странами. Это произошло в КПП "Григоровщина".