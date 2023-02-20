Росія може заявити про взяття Бахмута до 24 лютого, не захопивши його

Російська армія в Україні перебуває під шаленим тиском кремля

В районі Бахмута та Вугледара російські окупаційні війська зазнають серйозних втрат. Так, під Вугледаром були розбиті дві бригади морської піхоти.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

Великі втрати росіян

Британське військове відомство наголосило, що російські війська зазнають великих втрат на Донбасі.

Особливо це стосується найгарячіших точок — Бахмута і Вугледара. Зокрема, під Вугледаром були розбиті і фактично втратили боєздатність елітні 40-а і 155-а бригади морської піхоти збройних сил російської федерації.

Окупанти під тиском

Зараз тиск на російські війська в Україні з боку керівництва країни серйозно зріс.

Це не пов’язано із суто військовими проблемами. Кремлю потрібні перемоги до роковин початку повномасштабної війни.

"Захоплення" Бахмута

Тож, припускає міноборони Великої Британії, росія може оголосити про захоплення Бахмута до 24 лютого.

Причому реальна ситуація на фронті не гратиме жодної ролі, росіяни можуть заявити про взяття міста навіть у ситуації, коли це Бахмут залишиться під контролем української армії.

Нагадаємо, ISW прогнозує нові поразки російської армії після невдачі під Вугледаром.

Фото: ТАСС