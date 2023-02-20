Россия может заявить о взятии Бахмута до 24 февраля, не захватив его

Российская армия в Украине находится под бешеным давлением кремля

В районе Бахмута и Угледара российские оккупационные войска несут серьезные потери. Так, под Угледаром были разбиты две бригады морской пехоты.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

Большие потери россиян

Британское военное ведомство подчеркнуло, что российские войска несут большие потери на Донбассе.

Особенно это касается самых горячих точек – Бахмута и Угледара. В частности, под Угледаром были разбиты и фактически утратили боеспособность элитные 40-я и 155-я бригады морской пехоты вооруженных сил российской федерации.

Оккупанты под давлением

Сейчас давление на российские войска в Украине со стороны руководства страны серьезно возросло.

Это не связано с сугубо военными проблемами. Кремлю нужны победы к годовщине начала полномасштабной войны.

"Взятие" Бахмута

Итак, предполагает минобороны Великобритании, россия может объявить о захвате Бахмута до 24 февраля.

Причем реальная ситуация на фронте не будет играть никакой роли, россияне могут заявить о взятии города даже в ситуации, когда Бахмут останется под контролем украинской армии.

Напомним, ISW прогнозирует новые поражения российской армии после неудачи под Угледаром.

Фото: ТАСС