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Росія заявляє про готовність до "перемовин" — у ЦПД пояснили, що це означає

15 травня 2024 12:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У ЦПД пояснили, що означають заяви РФ щодо "готовності" до переговорів
Очільник Кремля Володимир Путін. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Росії заявила про готовність до "перемовин" щодо завершення війни. Однак, за словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, за цими заявами ховається складний політичний торг, який може мати серйозні наслідки для України.

Про це Коваленко написав у Telegram в середу, 15 травня.

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За словами Коваленка, Росія маніпулює ідеєю "перемовин" лише для того, щоб здобути паузу у війні та накопичити сили. Заява російського диктатора про готовність до переговорів звучить як спроба вибрати найвигідніший момент для себе, приховуючи істинні мотиви та інтереси.

Основною метою такої стратегії РФ, за словами Коваленка, є тиск на Україну, намагання досягти компромісних умов, які впливають на інтереси країни-агресора. Це може включати й територіальні поступки.

Росія заявляє про готовність до "перемовин" — у ЦПД пояснили, що це означає - фото 1
Скриншот допису Коваленка

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін вирушить із державним візитом до Китаю 16 травня для переговорів із Сі Цзіньпіном. Візит відбудеться на запрошення китайського лідера.

Також ми розповідали, що президент Словаччини зробив пропозицію щодо мирних перемовин між Україною та РФ
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перемовини з Росією про закінчення війни в України залежать від Путіна.

володимир путін
переговори
Україна
війна в Україні
Росія

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