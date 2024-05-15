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Россия заявляет о готовности к "переговорам" — в ЦПД объяснили, что это значит

15 мая 2024 12:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В ЦПИ объяснили, что означают заявления РФ о "готовности" к переговорам
Владимир Путин. Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

России заявила о готовности к "переговорам" по завершению войны. Однако, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, за этими заявлениями скрывается сложный политический торг, который может иметь серьезные последствия для Украины.

Об этом Коваленко написал в Telegram в среду, 15 мая.

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По словам Коваленко, Россия манипулирует идеей "переговоров" только для того, чтобы получить паузу в конфликте и накопить силы. Заявление российского дисктатора о готовности к переговорам звучит как попытка выбрать самый выгодный момент для себя, скрывая истинные мотивы и интересы.

Основной целью такой стратегии, по словам Коваленко, является давление на Украину, пытающееся достичь компромиссных условий, влияющих на интересы России. Это может включать территориальные уступки и отказ от собственности.

Россия заявляет о готовности к "переговорам" — в ЦПД объяснили, что это значит - фото 1
Скриншот сообщения Коваленка

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин отправится с государственным визитом в Китай 16 мая для переговоров с Си Цзиньпином. Визит состоится по приглашению китайского лидера.

Также мы рассказывали, что Президент Словакии сделал предложение о мирных переговорах между Украиной и РФ.

владимир путин
переговоры
Украина
война в Украине
Россия

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