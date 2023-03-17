Росія запустила по Україні "Шахеди": у деяких регіонах працює ППО
На Півночі та на Сході України оголошено повітряну тривогу через запуск іранських БпЛА. У деяких регіонах вже повідомляють про роботу ППО.
Докладніше у матеріалі Новини.LIVE.
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Що відомо
Так, у Київській ОВА повідомляють, що в області працює протиповітряна оборона. Громадян просять перебувати в укритті та не викладати у мережу кадри роботи ППО.
Керівник Офісу Президента Андрый Єрмак написав, що українське ППО успішно збиває російські дрони, але громадяни мають не нехтувати тривогою та перебувати в укритті.
Про роботу протиповітряної оборони на Дніпропетровщині та Житомирщині повідомляють моніторингові групи. За їх даними вже збито кілька ворожих цілей.
Окрім того, мер Новомосковська, що у Дніпропетровській області підтвердив, що у місті пролунав потужний вибух. Місцевих просять не публікувати фото з місця події.
Нагадаємо, раніше ми писали, що армія рф тримає у Чорному морі 19 ворожих кораблів, з них — чотири ракетоносії.