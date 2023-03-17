Россия запустила по Украине "Шахеды": в некоторых регионах работает ПВО
На Севере и на Востоке Украины объявлена воздушная тревога из-за запуска иранских БпЛА. В некоторых регионах уже сообщают о работе ПВО.
Подробнее в материале Новини.LIVE.
-
Сын Байдена подал в суд на мастерскую, где ремонтировали его ноутбук
-
ЮАР обязана арестовать путина, если тот прибудет на августовский саммит
-
СБУ собирает доказательную базу, чтобы осудить путина за преступления в Украине
-
Командующий Сухопутными войсками Сырский рассказал о наступательных действиях россиян на Востоке
-
"Парад планет" в марте 2023 года: когда можно увидеть редкое явление
-
Данилов рассказал, как Китай оказался в непростой ситуации из-за ордера МКС
-
YouTube разблокировал аккаунт Трампа: он был недоступен два года
-
Трендовый маникюр на весну 2023: какой цвет подарит вашим рукам молодость
-
Эти специалисты в Украине сейчас на вес золота: сумасшедшие зарплаты
-
Компания Rolls-Royce построит ядерный реактор на Луне
Что известно
Так, в Киевской ОВА сообщают, что в области работает противовоздушная оборона. Граждан просят находиться в укрытии и не выкладывать в сеть кадры ПВО.
Руководитель Офиса Президента Андрий Ермак написал, что украинское ПВО успешно сбивает российские дроны, но граждане должны пренебрегать тревогой и находиться в укрытии.
О работе противовоздушной обороны в Днепропетровской и Житомирской сообщают мониторинговые группы. По их данным, уже сбито несколько враждебных целей.
Кроме того, мэр Новомосковска, который в Днепропетровской области подтвердил, что в городе раздался мощный взрыв. Местных просят не публиковать фото с места происшествия.
Напомним, ранее мы писали, что армия россии держит в Черном море 19 вражеских кораблей, из них — четыре ракетоносителя.