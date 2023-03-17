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Россия запустила по Украине "Шахеды": в некоторых регионах работает ПВО

17 марта 2023 22:11
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Мониторинговые группы пишут, что оккупанты запустили БпЛА с Севера и Юга
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

На Севере и на Востоке Украины объявлена воздушная тревога из-за запуска иранских БпЛА. В некоторых регионах уже сообщают о работе ПВО.

Подробнее в материале Новини.LIVE.

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Что известно

Так, в Киевской ОВА сообщают, что в области работает противовоздушная оборона. Граждан просят находиться в укрытии и не выкладывать в сеть кадры ПВО.

Руководитель Офиса Президента Андрий Ермак написал, что украинское ПВО успешно сбивает российские дроны, но граждане должны пренебрегать тревогой и находиться в укрытии.

О работе противовоздушной обороны в Днепропетровской и Житомирской сообщают мониторинговые группы. По их данным, уже сбито несколько враждебных целей.

Кроме того, мэр Новомосковска, который в Днепропетровской области подтвердил, что в городе раздался мощный взрыв. Местных просят не публиковать фото с места происшествия.

Напомним, ранее мы писали, что армия россии держит в Черном море 19 вражеских кораблей, из них — четыре ракетоносителя.

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