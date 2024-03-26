Росія запустила "шахеди" — повітряна тривога шириться Україною
26 березня 2024 00:10
оновлено: 00:18
Безпілотник летить в небі. Фото: АРМІЯ INFORM
Повітряна тривога в Україні зараз 26 березня лунає в Сумській, Харківській та Донецькій областях. Регіони "почервоніли" через загрозу ударних безпілотників, які Росія вкотре запустила по Україні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
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Повітряна тривога зараз 26 березня
За даними військових, у Сумській та Харківській областях оголошено загрозу ударних БпЛА.
Наразі в Сумській, Харківській та Донецькій областях оголошено повітряну тривогу.
Оновлено 00:15. Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" попередив мешканців Харківської області, що на території регіону помітили ударні дрони.
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