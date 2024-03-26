Росія запустила "шахеди" — повітряна тривога шириться Україною

Безпілотник летить в небі. Фото: АРМІЯ INFORM

Повітряна тривога в Україні зараз 26 березня лунає в Сумській, Харківській та Донецькій областях. Регіони "почервоніли" через загрозу ударних безпілотників, які Росія вкотре запустила по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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За даними військових, у Сумській та Харківській областях оголошено загрозу ударних БпЛА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі в Сумській, Харківській та Донецькій областях оголошено повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:15. Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" попередив мешканців Харківської області, що на території регіону помітили ударні дрони.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Мельника "Марсель"

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